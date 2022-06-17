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Безпалько: визит Макрона, Шольца и Драги в Киев может стать началом нового этапа

Мир

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в беседе с Pravda. Ru оценил последствия визита президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Италии Марио Драги и канцлера Германии Олафа Шольца на дальнейшее развитие ситуации на Украине.

Безпалько: визит Макрона, Шольца и Драги в Киев может стать началом нового этапа

По мнению эксперта, встреча европейских лидеров с главой Украины Владимиром Зеленским может в какой-то мере поспособствовать тому, что вопрос переговоров России и Украины сдвинется, наконец, с мёртвой точки.

"Я думаю, что сам по себе визит Макрона, Драги и Шольца пока еще не способен коренным образом изменить подобного рода ситуацию. Но если это будет началом длительной кампании со стороны старой Европы, то возможно сопровождение, точнее, сопровождая победами русской армии на фронте, возможно, это возымеет определенные действия. И тогда, по крайней мере, Зеленский начнет говорить хотя бы о переговорах", — сказал Безпалько.

При этом эксперт обратил внимание, что такой вариант вряд ли устроит Россию, потому что в таком случае Украину, сохранившуюся в частичном виде, опять будут накачивать оружием, наёмниками и деньгами, и она всё равно останется подконтрольной Западу и в ней по-прежнему будет процветать русофобия.

Ранее немецкое издание Die Welt сообщило, что посетившие Киев Макрон, Шольц и Драги за "закрытыми дверями" наверняка уговаривали Зеленского возобновить переговоры с РФ.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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