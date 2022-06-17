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Politico опубликовало видео из купе, в котором ехали Шольц, Макрон и Драги

Мир

Канцлера ФРГ Олафа Шольца и итальянского премьер-министра Марио Драги удивили условия размещения в поезде французского президента Эммануэля Макрона.

Politico опубликовало видео из купе, в котором ехали Шольц, Макрон и Драги

Вчера лидеры трёх европейских стран по железной дороге приехали в Киев, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. В поездке они провели 11 часов.

Издание Politico опубликовало видео из купе Макрона, когда к нему зашли Шольц и Драги. Как следует из расшифровки разговора, главы немецкого и итальянского правительств были удивлены условиями, в которых проходило путешествие французского президента. Они обратили внимание на роскошное убранство купе Макрона.

Шольц заметил, что его купе по размерам такое же, но там совсем другая мебель.

На то, что у него не такое шикарное купе, посетовал и Драги. Он заявил, что едет в намного более скромных условиях.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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