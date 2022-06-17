Юрист Лабин: разоблачитель Ассанж может избежать экстрадиции в США

Доктор юридических наук в МГИМО Дмитрий Лабин в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал решение властей Великобритании экстрадировать разоблачителя военных преступлений, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

"В апелляционной инстанции рассмотрят вопрос ещё раз. При этом новые доказательства уже по общему правилу предоставлять нельзя. Но даже если она примет своё решение, у любой стороны остаётся право обжаловать его в конституционном порядке и, соответственно, уже самая высшая верховная инстанция будет этот вопрос решать", — отметил специалист.

По его мнению, британская система правосудия независима от политического влияния. Также юрист напомнил, что в США Ассанжа могут казнить. По этим причинам в апелляционной инстанции способны вынести положительный для него вердикт, сказал эксперт.

"Все сомнения трактуются в пользу подсудимого. Если законодательство государства, там, где этот вопрос в суде рассматривается, более мягкое, чем то наказание, которое обвиняемому грозит в стране, запрашивающей экстрадицию, суд часто принимает решение в пользу того, чтобы не передавать предполагаемого преступникам другим властям. Здесь есть фактор охраны и обеспечения прав человека, гуманизм", — заключил собеседник издания.

Ранее в пресс-службе WikiLeaks заявили, что представители королевства намерены экстрадировать Ассанжа в Штаты. Как подчеркнули его адвокаты, он обжалует это решение.

"Чёрный день для свободы прессы и британской демократии. Каждый, кого волнует свобода выражения мысли, должен почувствовать стыд за решение министра внутренних дел одобрить экстрадицию Джулиана Ассанжа в США — страну, которая задумала его убить", — сказали в WikiLeaks.