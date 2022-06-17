Медведев: "добрые дядьки и тётки из ЕС" готовят украинцев к смерти за Европу

Один из самых популярных блогеров России — зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своей новой ироничной манере прокомментировал решение Еврокомиссии "рекомендовать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС".

Экс-президент России на своей странице в соцсети ВКонтакте написал, что на украинцев сильное влияние оказывают "добрые дядьки и тетьки из ЕС", готовя граждан Незалежной "умереть за европейскую перспективу".

Назвав Урсулу фон дер Ляйен "специалистом по деторождению" Медведев имел в виду, что до того, как стать политиком и главой ЕК, она, хоть и недолго — с 1988 по 1992 год — работала врачом-ассистентом в гинекологическом отделении клиники Ганновера.

Напомним, что председатель ЕК в четверг сообщила, что Украина "продемонстрировала решимость соответствовать европейским ценностям" и ей, вероятно, предоставят- статус кандидата в члены ЕС. Правда примут в европейскую семью только после того, как Киев установит в стране "верховенство закона" и победит коррупцию.