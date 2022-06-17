Один из самых популярных блогеров России — зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своей новой ироничной манере прокомментировал решение Еврокомиссии "рекомендовать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС".
Экс-президент России на своей странице в соцсети ВКонтакте написал, что на украинцев сильное влияние оказывают "добрые дядьки и тетьки из ЕС", готовя граждан Незалежной "умереть за европейскую перспективу".
Напомним, что председатель ЕК в четверг сообщила, что Украина "продемонстрировала решимость соответствовать европейским ценностям" и ей, вероятно, предоставят- статус кандидата в члены ЕС. Правда примут в европейскую семью только после того, как Киев установит в стране "верховенство закона" и победит коррупцию.
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