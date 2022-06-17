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В ICANW подсчитали, во сколько странам-обладателям ЯО обходится его содержание

Мир

156 841 доллар в минуту — столько девять стран-обладателей ядерного оружия тратят на его содержание, подсчитали в общественной организации ICANW.

В ICANW подсчитали, во сколько странам-обладателям ЯО обходится его содержание

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICANW) — международная кампания за запрещение ядерного оружия. Эта общественная организация была создана в 2007 году, чтобы содействовать утверждению и выполнению Договора ООН о запрещении ЯО, а в 2017 за свою деятельность получила Нобелевскую премию мира. По данным организации, на данный момент Договор ратифицировали уже 62 страны.

Общественники опубликовали отчёт о глобальных расходах на ядерное оружие за 2021 год. Сделав поправку на инфляцию в размере 6,5 млрд долларов, активисты вычислили, что страны, обладающие ЯО, суммарно потратили на его содержание 82,4 млрд долларов, или 156 841 доллар в минуту. Для сравнения, в 2020 году эта сумма составила 76 млрд долларов (144 554 доллара в минуту).

  • США — 44,2 млрд долл (84,094/мин);
  • КНР — 11,7 млрд долл (22,325/мин);
  • РФ — 8,6 млрд долл (16,301/мин);
  • Великобритания — 6,8 млрд долл (12,873/мин);
  • Франция — 5,9 млрд долл (11,245/мин);
  • Индия — 2,3 млрд долл (4,315/мин);
  • Израиль — 1,2 млрд долл (2,315/мин);
  • Пакистан — 1,1 млрд долл (2,151/мин);
  • Северная Корея — 642 млн долл (1,221/мин).

"Отчёт показывает, что причиной увеличения расходов являются не интересы безопасности и даже не возобновление так называемой конкуренции великих держав, а бизнес", — сообщает ICANW. И напоминает, что "история ядерного оружия — это не только история гибридов и фантазий о военной мощи, это также история корыстных интересов, разбазаривающих деньги налогоплательщиков".

Цифры действительно говорят сами за себя: очевидно, что призыв "разорвать этот расточительный цикл" должен быть обращён в первую очередь к США. Что же касается российского ядерного арсенала, то, судя по поведению наших "западных партнёров", если бы не он, Россия уже прекратила бы своё существование.

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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