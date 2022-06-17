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Глава Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, в каком случае Минск ударит по Киеву.

Лукашенко заверил, что Белоруссия не будет вступать в конфликт на Украине. Белорусский лидер отметил, что удары по Киеву будут носить лишь ответный характер.

"Если они ударят по Мозырю, то мы ударим по Киеву, не заходя в Украину", — объяснил Лукашенко.

Александр Григорьевич предостерёг Киев от ударов по России.

"Ни в коем случае этого делать нельзя. Потому что Россия уже применит нового уровня оружие. И применит по Киеву, по тем, кто принимает эти решения", — выразил своё мнение президент Белоруссии.

Ранее помощник руководителя Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что Минск зарегистрировал нарушение границы в воздушном пространстве со стороны Украины.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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