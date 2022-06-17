В Варшаве заявили об унижении Польши после визита в Киев Макрона и Шольца

Визит в Киев президентов Франции и Румынии, а также канцлера Германии и премьер-министра Италии вызвал бурю негодования в стане польской оппозиции. Там сочли, что отсутствие премьер-министра Матеуша Моравецкого в составе зарубежной делегации стало унижением Польши.

"В Киеве нас сменяет президент Румынии (Клаус Йоханнис — Прим. ред.). Националисты таким образом унизили наше международное положение", — заявил экс-глава польского МИД Радослав Сикорский, один из представителей оппозиционной партии "Гражданская платформа".

А председатель этой партии Дональд Туск выразил сожаление, что визит в Киев прошёл без первых лиц Польши. По словам Туска, его страна "должна быть одним из главных участников этого великого события".

Бывший министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына: "Бьёт глаза отсутствие Моравецкого и фактический конец Веймарского треугольника. "Право и справедливость" ведёт излишне антиевропейскую внешнюю политику. Это хуже одиночества. Это глупо".

Премьер-министр Польши без внимания критику оппонентов не оставил и перешёл в контратаку.

"Когда мы первыми поехали в Киев под обстрел — сказали, что это не нужно. Когда мы проводили межправительственные консультации — сказали, что это бессмысленно. Когда через три месяца после нашего визита поехали другие — они спросили, почему мы ушли. Любимая наша оппозиция в очередной раз проиграла борьбу с логикой", — цитирует Моравецкого издание EurAsia Daily.

Следует отметить, что польская оппозиция ориентируется на более тесное сотрудничество с Евросоюзом и ведущими государствами ЕС, в первую очередь с Францией и Германией.

А вот ныне правящая партия "Право и справедливость" довольно часто пикируется с тем же Берлином. Отношения между Польшей и Германией, мягко говоря, не самые лучшие. Польские власти неоднократно критиковали ФРГ.

В частности, на днях глава "Права и справедливости" Ярослав Качиньский заявил в одном из интервью, что Германия не относится к Польше как к равноправному партнёру. По его словам, цель Берлина — "разделить нас, ограничить нас, держать нас под ногами".

Неудивительно, что после таких заявлений Олаф Шольц не захотел видеть рядом с собой в Киеве польского премьер-министра.

Впрочем, оппозиционных польских политиков тоже трудно назвать образцом адекватности. Тот же Радослав Сикорский ранее заявил, что Запад "имеет право" передать Украине ядерное оружие. Поскольку, по его словам, Россия якобы нарушила положения Будапештского меморандума.