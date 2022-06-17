Глава RT Маргарита Симоньян уверена, что австралийского журналиста Джулиана Ассанжа неминуемо ждёт смерть после экстрадиции в США.
Журналистка с негодованием отреагировала на новость о высылке Ассанжа в Америку.
"Британия экстрадирует Ассанжа в Штаты. Где его обязательно убьют. Лучшего журналиста нашей эпохи скормили с потрохами этой ненасытной пасти. Горите в аду, сволочи", — написала Симоньян.
Своё мнение о передаче Ассанжа властям США высказала Ксения Собчак.
"В Великобритании "не своих — сдают". США получает еще один щедрый "подарок" от партнёров. Ассанжа выдадут США, где ему грозит более 100 лет тюрьмы", — отметила Ксения.
В апреле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала экстрадицию Ассанжа в США приговором западным демократиям.
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