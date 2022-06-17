Американский военный аналитик Скотт Риттер убеждён, что Россия "раздавит" Польшу, если Варшава введёт свои войска на территорию Украины. Он отметил, что польская армия "тонкая как вафля". Большинство военнослужащих являются солдатами-срочниками, а вооружение осталось ещё со времён СССР.
"Они (польские войска. — Прим. ред.) будут стёрты с лица земли, они не продержатся и минуты. Если у тебя нет артиллерии, не приходи на эту игру!", — заявил Риттер.
Эксперт подчеркнул, что Россия достигла совершенства в артиллерийских орудиях. Если Варшава осмелится ввести свои войска на Украину, то польская армия будет мгновенно уничтожена.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Армия России нанесла удары по военной базе НАТО в порту Очакова в первый же день спецоперации на Украине.