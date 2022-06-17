Риттер: Россия раздавит армию Польши, если Варшава введёт войска на Украину

Американский военный аналитик Скотт Риттер убеждён, что Россия "раздавит" Польшу, если Варшава введёт свои войска на территорию Украины. Он отметил, что польская армия "тонкая как вафля". Большинство военнослужащих являются солдатами-срочниками, а вооружение осталось ещё со времён СССР.

"Они (польские войска. — Прим. ред.) будут стёрты с лица земли, они не продержатся и минуты. Если у тебя нет артиллерии, не приходи на эту игру!", — заявил Риттер.

Эксперт подчеркнул, что Россия достигла совершенства в артиллерийских орудиях. Если Варшава осмелится ввести свои войска на Украину, то польская армия будет мгновенно уничтожена.