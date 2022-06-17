Безсонов: МИД Украины попросил Польшу депортировать беженцев для мобилизации

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил польского коллегу выслать из страны всех украинцев мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет для отправки в армию.

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов опубликовал в своём Telegram-канале обращение Кулебы к главе внешнеполитического ведомства Польши Збигневу Рау. Украинский министр просит власти в Варшаве депортировать всех украинских беженцев мужчин, чтобы на родине им вручить повестки в армию.

"Самым безопасным местом для украинца возрастом от 18 до 60 лет скоро станет плен в ДНР", — прокомментировал Безсонов документ.

Ранее граждане Украины жаловались соцсетях, что военкоматы и полиция отлавливают по всей стране мужчин призывного возраста. Как рассказали жители Одессы, повестки вручаются отдыхающим прямо на пляжах.