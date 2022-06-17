Госдеп США: Китай сделал выбор в пользу России

Американские власти продолжают попытки вынудить Китай изменить свою позицию относительно российской СВО по демилитаризации и денацификации Украины.

Очередной заход сделал представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Власти Китая только делают вид, что соблюдают нейтралитет, тогда как на самом деле Китай встал на сторону России, заявил он на брифинге:

"Китай продолжает повторять российскую пропаганду… Несмотря на то, что мы слышим о его позиции мнимого нейтралитета, он всё же сделал выбор… Эта позиция — не более чем пустой звук", — приводит его слова пресс-служба Госдепартамента США.

В ответ на это заявление посольство КНР в США в очередной раз напомнило о разнице в подходах к ситуации вокруг российско-украинского конфликта. Китай отправляет на Украину гуманитарные грузы, в то время как США поставляют оружие, продлевая агонию режима Зеленского.