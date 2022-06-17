Sky News: Великобритания планирует отправить войска к границам России

Великобритания намерена усилить свой военный контингент около российских границ в составе сил НАТО, которые расположены на территории Эстонии. Об этом заявил глава Минобороны Британии Бен Уоллес. Основной целью усиления является "сдерживание" России.

Лондон является предводителем так называемого подразделения расширенного передового присутствия, которое дислоцируется в Эстонии и стоит из двух боевых групп.

"Это не обязательно означает, что они всегда будут в Эстонии, они вполне могут вернуться в Великобританию. Но их командование и управление, а также их передовые части, скорее всего, будут расположены в Эстонии, где они сейчас находятся", — сообщил Уоллес в беседе с изданием Sky News.

Не исключено, что в Прибалтике будет создан бригадный штаб НАТО. Другие страны альянса могут последовать примеру Британии. Германия уже заявила, что готова направить военных в Литву.