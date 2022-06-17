Шольц: ЕС может снять санкции против РФ после мирного соглашения с Украиной

Евросоюз готов обсуждать отмену антироссийских санкций лишь после достижения "справедливого соглашения" между Москвой и Киевом. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В эфире телеканала ARD он отметил, что только власти Украины могут определить, какой договор окажется для них приемлемым.

"Санкции, введённые против РФ, не будут отменены, пока не удастся достичь справедливого соглашения с Украиной", — сказал Шольц.

Он также добавил, что ЕС не должен "навязывать мир" Украине. По его словам, Киеву необходимо принимать самостоятельные решения.

16 июня Шольц вместе с лидером Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев. Политолог Марат Баширов предположил, что европейские политики пытались уговорить президента Украины Владимира Зеленского уступить часть территорий ради заключения мира с Россией.