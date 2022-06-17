Адвокат Церковникова: британский наёмник постарел на 20 лет в зале суда

Британский наёмник Шон Пиннер, приговорённый Верховным Судом ДНР к смертной казни, просто на глазах изменился в момент оглашения приговора. Он постарел на 20 лет. Об этом рассказала его адвокат Юлия Церковникова.

Юрист заметила в интервью "Украине.ру", что все трое подсудимых понимали, какое наказание их ждёт за совершённые преступления. Однако высшая мера стала для них неожиданностью и шоком, считает защитник.

Долго объяснять британцу, что его действия являются преступлением, не пришлось. Человек изначально имел понятие, куда и зачем он приехал и по ком стреляет, добавила адвокат.

Слова раскаяния от Пиннера звучали на последнем судебном заседании, однако оценить их искренность сложно, заключила собеседник издания.