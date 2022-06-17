Британский наёмник Шон Пиннер, приговорённый Верховным Судом ДНР к смертной казни, просто на глазах изменился в момент оглашения приговора. Он постарел на 20 лет. Об этом рассказала его адвокат Юлия Церковникова.
Юрист заметила в интервью "Украине.ру", что все трое подсудимых понимали, какое наказание их ждёт за совершённые преступления. Однако высшая мера стала для них неожиданностью и шоком, считает защитник.
Долго объяснять британцу, что его действия являются преступлением, не пришлось. Человек изначально имел понятие, куда и зачем он приехал и по ком стреляет, добавила адвокат.
Слова раскаяния от Пиннера звучали на последнем судебном заседании, однако оценить их искренность сложно, заключила собеседник издания.
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