В десятке регионов Индии прошли массовые протесты призывников. Они требуют от властей не уменьшать срок службы в армии.
Принятые правительством новые правила призыва понравились не всем молодым индийцам и вызвали волну негодования. Протестующие разгромили офис правящей партии, перекрыли железную дорогу и сожгли поезд.
Если ранее на службу в вооружённые силы Индии призывали на 17 лет, сейчас служить в армии придётся только 4 года. Причём право заключить сверхсрочный контракт получит только четверть военнослужащих.
Для жителей некоторых индийских штатов служба в армии являлась основным социальным лифтом. Помимо приличного денежного довольствия на срок обучения, после окончания службы призывник получал социальные выплаты, а также имел возможность приобрести жильё со значительной скидкой.
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