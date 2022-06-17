Украинских беженцев из прибрежных отелей Болгарии перевезли в бытовки за забором

Европейские страны всё откровеннее намекают беженцам из Украины, что им пора домой. Накануне украинцы пожаловались, что их выселили из отелей Болгарии.

Украинские мигранты слишком дорого обходятся бюджетам стран ЕС, к тому же в разгаре курортный сезон, а места в отеле, предназначенные для туристов, до сих пор занимали беженцы. Ранее сообщалось, что их "попросили" из гостиниц в Испании, теперь настала очередь Болгарии.

В социальных сетях распространяется ролик, снятый украинкой из окна болгарского автобуса. Женщина рассказала, что их выселили из отеля на черноморском побережье и привезли в специально построенный лагерь. Правда жить мигрантам теперь придётся не в роскошных номерах, а в железных бытовках.

Когда украинские беженцы увидели уличные душ и туалет, они потребовали от водителя автобуса развернуться и возвращаться в гостиницу. Больше всего мигрантов поразил тот факт, что вся территория лагеря обнесена высоким забором с колючей проволокой.