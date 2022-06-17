Европейские страны всё откровеннее намекают беженцам из Украины, что им пора домой. Накануне украинцы пожаловались, что их выселили из отелей Болгарии.
Украинские мигранты слишком дорого обходятся бюджетам стран ЕС, к тому же в разгаре курортный сезон, а места в отеле, предназначенные для туристов, до сих пор занимали беженцы. Ранее сообщалось, что их "попросили" из гостиниц в Испании, теперь настала очередь Болгарии.
В социальных сетях распространяется ролик, снятый украинкой из окна болгарского автобуса. Женщина рассказала, что их выселили из отеля на черноморском побережье и привезли в специально построенный лагерь. Правда жить мигрантам теперь придётся не в роскошных номерах, а в железных бытовках.
Когда украинские беженцы увидели уличные душ и туалет, они потребовали от водителя автобуса развернуться и возвращаться в гостиницу. Больше всего мигрантов поразил тот факт, что вся территория лагеря обнесена высоким забором с колючей проволокой.
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