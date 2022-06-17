Канцлер Германии Олаф Шольц называет Россию "врагом" и заявляет о намерении поставить на Украину вооружение. По мнению политолога Александра Сосновского, это демонстрирует борьбу внутри немецкого правительства.
Аналитик считает, что Шольц является самым выгодным политиком для Москвы и разрешения украинского конфликта. Канцлер ФРГ не сможет "бросить в огонь" всю Германию из-за своей осторожности перед Россией.
"Конечно, он не любит Россию, боится Путина и дрожит при одной мысли о том, что с ним надо вступать в какой-то контакт", — отметил политолог в программе "Полный контакт".
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