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Госдеп: США хотят сделать антироссийские санкции более болезненными для Москвы

Мир

Американские власти намерены сделать антироссийские санкции как можно более болезненными для Москвы. Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

Госдеп: США хотят сделать антироссийские санкции более болезненными для Москвы

При этом он подчеркнул: Белый дом стремится к тому, чтобы воздействие этих ограничений не ощущалось за пределами России.

"Наша цель — сделать финансовые санкции, экспортные ограничения и другие меры как можно более болезненными для Кремля, для ключевых лиц, которые принимают решения", — сказал Прайс на регулярном брифинге.

По его словам, Штаты должны создать препятствия для дальнейшего развития оборонного комплекса, индустриальной и технологической базы России. Западным странам нужно ограничить поставки комплектующих в РФ, считает Прайс.

Официальный представитель Госдепа добавил, что в санкциях США есть важные исключения, связанные со стабильным предложением энергоносителей в мире.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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