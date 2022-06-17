Американские власти намерены сделать антироссийские санкции как можно более болезненными для Москвы. Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.
При этом он подчеркнул: Белый дом стремится к тому, чтобы воздействие этих ограничений не ощущалось за пределами России.
"Наша цель — сделать финансовые санкции, экспортные ограничения и другие меры как можно более болезненными для Кремля, для ключевых лиц, которые принимают решения", — сказал Прайс на регулярном брифинге.
По его словам, Штаты должны создать препятствия для дальнейшего развития оборонного комплекса, индустриальной и технологической базы России. Западным странам нужно ограничить поставки комплектующих в РФ, считает Прайс.
Официальный представитель Госдепа добавил, что в санкциях США есть важные исключения, связанные со стабильным предложением энергоносителей в мире.
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