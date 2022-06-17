Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак принял участие в переговорах стран НАТО в Брюсселе. Темой обсуждения стала поддержка Киеву.
"Наша цель — юго-восточная граница с Украиной, а не с Россией. Мы все знаем, что, если Россия завоюет Украину, она не остановится, а пойдёт дальше, потому что цель Кремля — восстановить империю", — цитирует слова польского министра Interia.
Блащак убеждён, что Россия угрожает свободе Европы, поэтому необходимо оказать сопротивление Москве и не позволить, чтобы её планы реализовались. Глава Минобороны отметил, что Польша наращивает свой военный потенциал, чтобы продемонстрировать России силу и сплочённость НАТО.
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