Глава Минобороны Польши: Варшава не позволит Кремлю "восстановить империю"

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак принял участие в переговорах стран НАТО в Брюсселе. Темой обсуждения стала поддержка Киеву.

"Наша цель — юго-восточная граница с Украиной, а не с Россией. Мы все знаем, что, если Россия завоюет Украину, она не остановится, а пойдёт дальше, потому что цель Кремля — восстановить империю", — цитирует слова польского министра Interia.

Блащак убеждён, что Россия угрожает свободе Европы, поэтому необходимо оказать сопротивление Москве и не позволить, чтобы её планы реализовались. Глава Минобороны отметил, что Польша наращивает свой военный потенциал, чтобы продемонстрировать России силу и сплочённость НАТО.