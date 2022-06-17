Власти Запорожской области: США и Британии выгоден конфликт на Украине

Власти США и Великобритании заинтересованы в продолжении конфликта на Украине. Такое мнение выразил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Рогов.

По его мнению, Штаты и Британия хотят "посадить на голодный паёк" Европейский союз, прежде всего Германию, Францию и Италию. Они намерены устранить экономического конкурента в лице ЕС, считает представитель ВГА.

Рогов подчеркнул: в сложившейся ситуации Евросоюзу выгодно поставить украинский конфликт на паузу или снизить его интенсивность.

"Интересы США и Британии ровно противоположны интересам Германии, Франции, Италии и других стран ЕС", — сказал член главного совета ВГА в интервью РИА Новости.

Ранее стало известно, что лидер Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Киев попросили президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с РФ.