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Власти Запорожской области: США и Британии выгоден конфликт на Украине

Мир

Власти США и Великобритании заинтересованы в продолжении конфликта на Украине. Такое мнение выразил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Рогов.

Власти Запорожской области: США и Британии выгоден конфликт на Украине

По его мнению, Штаты и Британия хотят "посадить на голодный паёк" Европейский союз, прежде всего Германию, Францию и Италию. Они намерены устранить экономического конкурента в лице ЕС, считает представитель ВГА.

Рогов подчеркнул: в сложившейся ситуации Евросоюзу выгодно поставить украинский конфликт на паузу или снизить его интенсивность.

"Интересы США и Британии ровно противоположны интересам Германии, Франции, Италии и других стран ЕС", — сказал член главного совета ВГА в интервью РИА Новости.

Ранее стало известно, что лидер Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Киев попросили президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с РФ.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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