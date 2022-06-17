13 июня Первый канал ФРГ (ARD) выпустил в эфир сюжет об обстреле рынка в Донецке. Тогда журналисты обвинили в атаке Россию, но накануне признали ложь.
Правда извинения корреспонденты принесли не в прямом эфире, а в блоге на собственном сайте.
"В телевизионном репортаже произошла ошибка. Там случайно сообщили о нападении русских. Мы не заметили ошибки и сожалеем об этом", — гласит опровержение.
Под сообщением десятки возмущенных немецких зрителей оставили свои негативные комментарии. Они напомнили, что в своё время также однобоко западные СМИ освещали войну в Югославии. По мнению подписчиков, опровержение должно было быть сделано в прямом эфире, "а не в блоге, который мало кто читает".
"А вы будете сообщать, сколько мирных жителей уничтожено с помощью немецкого оружия?" — поинтересовались пользователи у журналистов.
Немцы напомнили, что телеканал является государственным, а значит существует на их налоги. Граждане Германии рассчитывают получать правдивую информацию за собственные деньги.
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