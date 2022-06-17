Украинская разведка "добыла секреты" Крымского моста на портале Госзакупок РФ

Разведка Украины похвасталась, что ей удалось добыть "секретные документы" по Крымскому мосту. Оказалось, данные просто скачали с портала Госзакупок РФ.

Согласно заявлению Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, "добытая" техническая документация подробно описывает "рельеф местности, дорожное покрытие, конструкцию опор моста и всю инфраструктуру комплекса". С помощью этих данных ВСУ будут планировать атаку на стратегическое сооружение.

"Глобальная перемога украинской разведки", — прокомментировал сообщение ГУР МО Украины российский военный эксперт Сергей Колясников.

По его словам, все опубликованные киевским режимом данные ещё до начала строительства моста находились в открытом доступе. Колясников уверен, что обнародованная Украиной документация была попросту скачана с официального сайта Госзакупок.