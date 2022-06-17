Макрон ждёт жест от Путина: "Просто так в Россию не поеду"

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским заявил, что без "жеста" от главы России Владимира Путина не намерен ехать в Москву.

При этом Макрон подчеркнул, что отношения между Парижем и Москвой "не охладели".

"Я не поеду просто так. Без подготовленных условий, таких, как жесты со стороны президента России", — заявил Макрон в ходе беседы с журналистами. — Я не думаю, что мы можем сказать, что наши отношения охладели. Такой же позиции придерживалась и Франция. Я был откровенен в своём диалоге с Путиным и иногда делал это по просьбе президента Зеленского".

Как подчеркнул Макрон, он намерен продолжить сотрудничать с российским президентом по вопросам безопасности и гуманитарной ситуации. Какой конкретно "жест" ждёт французский лидер от Владимира Путина, он не уточнил.