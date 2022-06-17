Читатели WP: НАТО перестанет поддерживать Зеленского, а нас ждёт нищета

Американские пользователи Сети возмутились состоянием экономики США на фоне поддержки Украины. Так, по их мнению, НАТО вскоре прекратит спонсировать Владимира Зеленского, а граждане Америки останутся в нищете.

Комментаторы поддержали жителей Европы, которые обеспокоены экономическим кризисом из-за многомиллиардной поддержки Киева.

"Вопрос лишь в том, как скоро США и НАТО прекратят поддерживать своего лучшего друга Зеленского, перестанут отправлять на Украину оружие и отменят все санкции и эмбарго, которые подстёгивают инфляцию и дефицит энергоносителей", — выразил мнение Vic_bold_II под статьёй The Washington Post.

Другой пользователь уточнил, что именно санкции против России запустили процесс падения экономики в ЕС и на Западе.

"Добро пожаловать в Спровоцированную Санкциями Рецессию. И впереди нас ждёт ещё много всего интересного — благодаря политике Соединённых Штатов", — резюмировал Dave 1963.

Ещё один читатель и вовсе выразил пессимистическое настроение относительно ситуации.

"Всех нас ждёт нищета", — резюмировал PaulAM1.