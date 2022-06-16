Европейская комиссия в пятницу, 17 июня, порекомендует предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдавии.
Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.
ЕК выдвинет странам условия в сфере борьбы с коррупцией и правосудия, которые надо выполнить странам-кандидатам для полноценного присоединения к Евросоюзу.
Как ожидается, Еврокомиссия порекомендует предоставить статус кандидата и Грузии, однако после выполнения Тбилиси определенных условий.
Последней страной, принятой в Европейский Союз, была Хорватия в 2013 г. Процесс рассмотрения заявки Загреба длился 10 лет, пишет агентство.
Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата будут принимать главы стран и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23-24 июня.
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