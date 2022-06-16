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NBC News: Байден призвал чиновников "сбавить обороты" в риторике о помощи Киеву

Мир

Американские журналисты заявили, что лидер США Джозеф Байден попросил госсекретаря Энтони Блинкена и руководителя Пентагона Ллойда Остина использовать более "мягкую риторику" о военной помощи Киеву. Президент пытается снизить риск прямого столкновения Вашингтона и Москвы, объяснили в СМИ.

NBC News: Байден призвал чиновников "сбавить обороты" в риторике о помощи Киеву

"Байдену не понравилась риторика (Блинкена и Остина. — Прим. ред.)", — сообщил источник NBC News.

По данным телеканала, Байден позвонил политикам и призвал их "сбавить обороты". Как отметил собеседник, Белый дом считает, что военная спецоперация России по принуждению к миру на Украине затянется. В этом конфликте Москва будет стабильно побеждать, сказал американский чиновник.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз намерен помогать Киеву до его победы. Также глава страны пообещал поставить ВСУ шесть дополнительных самоходных 155-мм гаубиц Caesar.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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