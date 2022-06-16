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Лавров скептически отнёсся к угрозам Киева ударить по Крымскому мосту

Мир

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал понять, что спокойно относится к угрозам киевских властей нанести удар по Крымскому мосту, однако российское руководство услышало эти заявления и приняло их во внимание.

Лавров скептически отнёсся к угрозам Киева ударить по Крымскому мосту

Лавров отметил, что украинская сторона ранее уже угрожала провокациями по поводу Крымского моста.

"Про Керченский мост уже кто-то из его (президента Украины Владимира Зеленского — Прим. ред.) "говорящих голов", я не знаю, чем там они разговаривают, уже произнес угрозу про Крымский мост", — сказал Лавров на телеканале НТВ.

При этом министр заметил, что все угрозы украинской стороны было услышаны Россией, но призвал Киев особенно не рассчитывать на их успех.

"Ну, вы знаете, у нас, все-таки армия ответственная и все эти угрозы берутся на заметку, дыма без огня не бывает, и я убежден, что все эти планы потерпят полный крах", — выразил уверенность Лавров.

Ранее украинский генерал-майор Дмитрий Марченко пригрозил, что как только Киев получит соответствующее западное вооружение, первый объект, по которому ударят украинские военные — это Крымский мост. Это заявление прозвучало, несмотря на заверения украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев не будет использовать РСЗО HIMARS, обещанные США, для ударов по России.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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