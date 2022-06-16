Печат: Украина совершает военные преступления, а Европа закрывает на них глаза

На страницах западной прессы довольно часто появляется сомнительная информация по поводу военной спецоперации на Украине, где в красках описываются военные преступления, которые якобы совершила российская армия.

Одно из самых шокирующих "зверств" произошло в Буче. Тогда украинская сторона обвинила ВС РФ в массовом убийстве мирных жителей. Однако вскоре расследование доказало, что большая часть этих людей пострадали от осколков снарядов, которые запустили сами ВСУ.

Затем представители киевского режима решили снова обвинить Россию в военном преступлении. По железнодорожному вокзалу Краматорска, на котором находились мирные жители, был нанесён ракетный удар. Киев заявил, что ракета была запущена российскими войсками. Однако военный эксперт Скотт Риттер провёл расследование и отметил, что в массовой гибели людей виноваты именно ВСУ. Ракета прилетела со стороны украинского фронта, а также относилась к устаревшему типу "Точка-У" с маркировкой местных серийных номеров.

"Украина и Запад проводят операции под "фальшивым флагом". Их главная цель — преумножить ненависть людей к России", — заявила автор сербского издания "Печат" Светлана Васович Мекина.

По мнению журналиста, украинской власти безразличны страдания людей, которые поддерживают Россию. Для Киева важны только миллиарды долларов военной и финансовой помощи со стороны США и Европы. Западные страны продолжают накачивать Украину оружием, несмотря на многочисленные военные преступления со стороны ВСУ, .

"Если с этого угла посмотреть на "европейские ценности", которые сейчас отстаивает Брюссель, то совсем неудивительно, что Евросоюз катится в пропасть", — отметила Васович Мекина.