Дейнего: в отношении "Азота" ВС РФ и ЛДНР могут действовать как на "Азовстали"

Глава Министерства иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего описал текущее положение на комбинате "Азот" в Северодонецке, на котором оказались заблокированными военнослужащие ВСУ.

По мнению Дейнего, Вооружённые силы РФ, ДНР и ЛНР в отношении "Азота" могут действовать по аналогии с Мариуполем. В этом городе украинские военные и иностранные наёмники в течение двух месяцев находились в осаде на заводе "Азовсталь", после чего приняли решение сложить оружие и капитулировать.

"На предприятии "Азот" в Северодонецке может быть использован опыт осады "Азовстали" в Мариуполе", — сказал Дейнего в разговоре с "Интерфаксом".

Ранее глава ДНР Денис Пушилин дал свой прогноз по поводу того, когда может завершиться российская спецоперация на Украине. По его мнению, это случится к концу 2022 года.