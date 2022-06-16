Политолог Носович: Зеленского ждёт майдан, переворот и свержение

Оппозиционные лидеры затихли на Украине в ожидании того, что руководство киевского режима ослабнет. При любом удобном случае они нанесут удар по действующему президенту Владимиру Зеленскому. Об этом заявил политический эксперт Александр Носович.

По мнению аналитика, украинский лидер находится в тяжёлом положении, поскольку любое проявление слабости негативно отразится на его власти.

"Он возвысил ставки до предела и сам себя загнал в тупик, маневрировать ему больше не приходится, отступать дальше некуда", — отметил Носович.

Эксперт убеждён, что оппозиция нынешнего руководства Украины может организовать госпереворот в стране, назначив временное правительство.

"Те действия, которые сейчас предпринимает Киев, диктуются не интересами Украины, а правящей команды, задача которой остаться у власти, потому что после разгрома в Донбассе наступает та точка бифуркации, в которой их, очевидно, могут свергнуть", — заявил Носович в эфире интернет-канала PolitWera.