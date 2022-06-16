Страны Северной Европы могут выступить против вступления Украины в ЕС

В Северной Европе есть государства, которые могут выступить против того, чтобы Украина получила официальный статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Заявка Украины на членство в ЕС будет рассматриваться в ходе заседания Европейского совета уже на следующей неделе.

Как заявил в беседе с NEWS. ru источник в Еврокомиссии, в учётом мировых настроений и общей ситуации, с одной стороны, Украине в Европе будет обеспечена значительная поддержка.

Но с другой стороны, есть и ряд стран, позиция которых в отношении Киева не так однозначна. Как подчеркнул брюссельский чиновник, в данном случае речь идёт вовсе не о Венгрии, у которой есть свои разногласия с Украиной относительно прав венгерского меньшинства.

"Именно Венгрия, Чехия, Польша, балтийские республики выступают как главные адвокаты расширения ЕС. А вот блок Скандинавских, северных стран традиционно весьма сдержан в том, чтобы на данном этапе принимать новичков. Я могу назвать Нидерланды, Данию, Швецию. Это вопрос менталитета и собственных высоких стандартов. Думаю, они с радостью исключили бы из Евросоюза некоторые государства, которые, по их мнению, не дотягивают до планки", — рассказал источник в Еврокомиссии.

В числе тех, кто, вероятнее всего, поддержит Украину, чиновник назвал ещё недавно сдержанную Германию. А в числе тех, кто может выступить против, издание Politico назвало Португалию.

Заявка Украины на получение статуса страны-кандидата в ЕС может быть одобрена только при поддержке всех 27 стран.