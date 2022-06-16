В Кремле знают об угрозах ВСУ повредить Крымский мост и принимают их во внимание. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, безопасность Крымского полуострова перед началом туристического сезона гарантирована превентивными и дополнительными мерами, которые принимаются по линии Вооружённых сил России. При этом он добавил, что не может раскрыть суть этих мер.
"Что касается упоминаний Крымского моста украинскими военными и политиками, то это далеко не первый раз. Нам об этом хорошо известно. Разумеется, подобные угрозы принимаем во внимание", — сказал Песков журналистам.
Ранее военный историк Юрий Кнутов сообщил в интервью Pravda.Ru, что киевский режим пытается сорвать сезон отдыха в Крыму, угрожая повредить Крымский мост. Кроме того, эксперт подчеркнул: ВСУ хотят оказать психологическое давление на РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Весь танковый батальон уничтожен, поставленная Украине военная техника может закончиться уже скоро.