Мединский: проект договора России и Украины согласовали на 75%

Помощник президента России Владимир Мединский обвинил украинские власти в отсутствии переговоров Москвы и Киева. Как подчеркнул политик, проект мирного договора в апреле согласовали на 75%.

"Переговоры завершились 15 апреля тем, что мы передали украинской стороне согласованный переговорными группами проект договора. Прошло уже два месяца, но до сих пор украинская сторона не удосужилась даже ответить на это официально", — подчеркнул Мединский в ходе Петербургского международного экономического форума.

По словам российского чиновника, диалог представителей РФ и Украины прекратился после визита в Киев руководителей Пентагона и Госдепа США. Как подчеркнул помощник лидера нашей страны, Москва готова возобновить переговоры. При этом Мединский заявил, что украинские власти не хотят завершать боевые действия.