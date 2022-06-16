Политолог Кошкин: любая попытка атаки Крымского моста будет жёстко наказана

Если ВСУ захотят атаковать Крымский мост, то участники этой провокации сильно пожалеют. Они получат молниеносный и сокрушительный ответ, считает Андрей Кошкин.

Накануне украинский генерал Дмитрий Марченко пригрозил, что после получения Киевом иностранного оружия с достаточной дальностью, мост, соединяющий Крымский полуостров с остальной Россией, станет основной целью артиллеристов ВСУ. Именно по этому стратегическому объекту происходит снабжение Вооруженных сил РФ, проводящих спецоперацию.

Подобными угрозами Киев сыпал ещё на этапе постройки моста, напомнил эксперт ассоциации военных политологов, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Кошкин в интервью агентству ФАН. Националисты терпят поражение за поражением, а потому украинская пропаганда вновь нацелилась на переправу.

"В любом случае, если там попробуют нанести удар, ответ ВС РФ будет молниеносным и сокрушительным", — заверил эксперт.

Он отметил, что провокации вокруг Крымского моста совершал как киевский режим, так его заокеанские хозяева с помощью эсминца Defender, но всё они были успешно отражены. Мост надёжно обороняется, тем более сейчас, когда он стал важной линией снабжения.