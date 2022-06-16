Пасечник: независимость ЛНР и ДНР готовы признать Сирия и ряд других стран

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что Сирия и ряд других государств готовы признать независимость ЛДНР.

"Сирия готова (признать независимость ЛНР и ДНР, — Прим. ред.). Во всяком случае, президент Сирии делал заявление, что готов признать ДНР, соответственно, безусловно, и ЛНР. На стадии возможной подготовки еще ряд стран. Есть ряд иностранных государств, которые готовы признать нас", — сказал он в интервью агентству ТАСС.

О каких именно странах идёт речь глава ЛНР не уточнил.

Ранее президент Сирии Башар Асад поручил внешнеполитическому ведомству страны начать процедуру официального признания донбасских республик, сообщил Дмитрий Саблин.