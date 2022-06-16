Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что Сирия и ряд других государств готовы признать независимость ЛДНР.
"Сирия готова (признать независимость ЛНР и ДНР, — Прим. ред.). Во всяком случае, президент Сирии делал заявление, что готов признать ДНР, соответственно, безусловно, и ЛНР. На стадии возможной подготовки еще ряд стран. Есть ряд иностранных государств, которые готовы признать нас", — сказал он в интервью агентству ТАСС.
О каких именно странах идёт речь глава ЛНР не уточнил.
Ранее президент Сирии Башар Асад поручил внешнеполитическому ведомству страны начать процедуру официального признания донбасских республик, сообщил Дмитрий Саблин.
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