Бывший президент РФ, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев оценил визит президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Италии Марио Драги и немецкого канцлера Олафа Шольца в Киев. По мнению российского политика, поездку западных лидеров можно назвать бессмысленной.
"Пользы — ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, — домой", — подчеркнул Медведев.
Вместе с этим он сказал, что такие мероприятия не помогут решить конфликт на Украине.
Ранее итальянский журналист La Stampa Лучио Карачоло заявил, что попытки Парижа, Берлина и Рима заставить Киев возобновить переговоры с Москвой являются безуспешными. По мнению обозревателя, прекратить вооружённое столкновение на Украине может только диалог лидеров России и США.
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