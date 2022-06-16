Медведев высказался о визите Шольца, Макрона и Драги в Киев: "Пользы — ноль"

Бывший президент РФ, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев оценил визит президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Италии Марио Драги и немецкого канцлера Олафа Шольца в Киев. По мнению российского политика, поездку западных лидеров можно назвать бессмысленной.

"Пользы — ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, — домой", — подчеркнул Медведев.

Вместе с этим он сказал, что такие мероприятия не помогут решить конфликт на Украине.

Ранее итальянский журналист La Stampa Лучио Карачоло заявил, что попытки Парижа, Берлина и Рима заставить Киев возобновить переговоры с Москвой являются безуспешными. По мнению обозревателя, прекратить вооружённое столкновение на Украине может только диалог лидеров России и США.