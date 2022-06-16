Депутат Госдумы РФ Саблин: Асад поручил МИД Сирии готовить признание ДНР и ЛНР

Президент Сирии Башар Асад поручил внешнеполитическому ведомству страны начать процедуру официального признания донбасских республик, сообщил Дмитрий Саблин.

Депутат Государственной думы России Саблин в составе делегации встречался с главой Сирийской Арабской Республики и рассказал, что сирийский президент поздравил дончан с освобождением большей части ДНР. Личного поздравления Асада удостоился и сам парламентарий, так как родился в Мариуполе.

"Президент Сирии сказал, что немедленно даст МИД САР указание начать процедуру официального признания ДНР и ЛНР", — написал депутат в собственном Telegram-канале.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что Анкара остановила запланированную военную операцию на севере Сирии, так как российские власти не дали своего одобрения. Для нормализации ситуации в регионе командование Минобороны РФ туда направило дополнительные подразделения ВС России.