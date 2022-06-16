Итальянский журналист указал на бессмысленность визита Шольца и Макрона в Киев

Итальянский журналист Лучио Карачоло прокомментировал визит канцлера Германии Олафа Шольца, французского президента Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги в Киев. По мнению обозревателя, политики не смогут уговорить украинских чиновников начать мирные переговоры с Россией.

По словам Карачоло, решить конфликт на Украине может только секретный диалог Москвы и Вашингтона. Поэтому нет смысла анализировать заявления лидеров ФРГ, Франции и Италии в Киеве, отметил журналист.

"Публичные сообщения в лучшем случае свидетельствуют о настроениях и тенденциях или маскируют условия подпольных переговоров", — сказал Карачоло, слова которого приводит La Stampa.

Вместе с этим сотрудник издания заявил, что события на Украине являются "головной болью" для европейских политиков. Если Рим, Берлин и Париж хотят как можно быстрее завершить боевые действия из-за экономических проблем на фоне военной спецоперации РФ, то Лондон и Варшава выступают за продолжение вооружённого конфликта, подчеркнул обозреватель.

Ранее политолог Марат Баширов объяснил, почему западные чиновники решили посетить Киев втроём. Как объяснил эксперт, они планируют убедить президента Украины Владимира Зеленского отдать Москве часть территорий и заключить мирное соглашение.

"От СВО на Украине они (западные лидеры. — Прим. ред.) загнали Европу в бесконечный коридор падения своих экономик", — добавил специалист.