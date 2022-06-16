Политолог Мартынов: Киев устроил спектакль с зерном, чтобы демонизировать РФ

По словам политолога Алексея Мартынова, Киев раздул историю с вывозом зерна для того, чтобы ещё больше очернить Россию.

Таким образом, спектакль с вывозом зерна нужен украинской стороне, чтобы придать ещё больший масштаб "страшилке про плохих русских, созданной Западом". Потому что российские военные никаким образом не мешают вывезти зерно, и существует сразу несколько способов беспрепятственно это сделать, которые перечислял, в частности, президент РФ Владимир Путин.

"Ничего, что они (украинцы) сами заминировали все свои порты? Сейчас, когда им говорят, вы разминируйте, везите, они отвечают: мы разминируем — и русские зайдут!", — сказал Мартынов, которого цитирует "Украина.ру".

Ранее сообщалось, что представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что США сейчас советуется со своими партнёрами по поводу того, как можно вывезти зерно с Украины.