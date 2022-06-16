Песков: США мешают здравым силам на Украине вести диалог с Россией

Американские политики не дают здравым силам на Украине выстраивать диалог с Россией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил в интервью РИА Новости, что США своим подходом к кризисной ситуации провоцируют дальнейшие жертвы и материальные потери.

"США не позволяют здравым силам, коих осталось очень мало на Украине, как-то способствовать тому, чтобы всё-таки пойти по другому пути — по пути диалога", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков сообщил, что Вашингтон пытается затянуть конфликт на Украине, поставляя новое оружие для ВСУ.

В четверг, 16 июня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал инициативу американского президента Джо Байдена усилить военную помощь Киеву. По его словам, Вооружённые силы Украины действительно нуждаются в поставках боеприпасов и оборудования Запада.