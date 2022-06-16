Песков: "кульминация кризиса" на Западе ещё не случилась

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что западные политики в будущем столкнутся с более серьёзными последствиями антироссийских санкций.

"К кульминации кризиса мы ещё не приблизились. Точнее — они (лидеры Запада. — Прим. ред.) не приблизились", — подчеркнул пресс-секретарь президента России, передаёт РИА Новости.

Вместе с этим представитель администрации лидера РФ заявил, что наша страна находится в стабильном состоянии из-за эффективных действий властей.

Ранее Песков заявил, что ограничительные меры негативно влияют не только на экономику России, но и на обстановку в США и Евросоюзе.

"Очевидно, что подобные санкции и ограничения — это обоюдоострое оружие", — отметил представитель Кремля.