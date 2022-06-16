Bloomberg: страны НАТО решили изменить тактику защиты от "российской агрессии"

Германия намерена усилить оборону НАТО на восточном фланге. Не исключено, что другие члены альянса последуют за ней. План "немецкой модели" усиления обороны состоит в том, чтобы в ближайшее время найти подразделения для переброски в Литву. Затем они будут соединены с немецкими и союзными войсками. Такой план может заменить вариант с постоянной дислокацией новых войск в самых уязвимых странах НАТО.

"Формирования не будут точно такими же в каждой стране на восточном фланге, но в нескольких странах я ожидаю, что это будут формирования размером с бригаду, основанные на частично передовом присутствии и частично передовом развертывании техники, а частично на заранее назначенных силах", — цитирует слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга Bloomberg.

План Германии могут поддержать Великобритания, Эстония, Франция и Румыния. Страны НАТО значительно увеличили развертывание военного контингента на восточной границе альянса после начала спецоперации на Украине. НАТО стремится укрепить военные формирования на будущее, чтобы "сдержать любые потенциальные угрозы со стороны России".