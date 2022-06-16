Генсек НАТО Столтенберг поддержал идею Байдена усилить военную помощь Украине

Североатлантический альянс поддерживает предложение американского президента Джо Байдена увеличить военную помощь Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Перед заседанием министров обороны стран НАТО в Брюсселе он отметил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) действительно нуждаются в поставках западных боеприпасов и оборудования.

"Приветствую предоставление дополнительной поддержки Украине, объявленное президентом США", — сказал Столтенберг журналистам.

На официальном сайте НАТО сообщается, что страны, входящие в состав военного блока, продолжают направлять на Украину военную технику, а также оказывать экономическую и гуманитарную поддержку Киеву. Как пояснил Столтенберг, члены альянса готовы передать ВСУ тяжёлые вооружения и системы дальнего радиуса действия.

Ранее генсек НАТО заявил, что альянс поддержит киевский режим, если тот согласится пойти на территориальные уступки в ходе переговоров с РФ.