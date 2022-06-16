Североатлантический альянс поддерживает предложение американского президента Джо Байдена увеличить военную помощь Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Перед заседанием министров обороны стран НАТО в Брюсселе он отметил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) действительно нуждаются в поставках западных боеприпасов и оборудования.
"Приветствую предоставление дополнительной поддержки Украине, объявленное президентом США", — сказал Столтенберг журналистам.
На официальном сайте НАТО сообщается, что страны, входящие в состав военного блока, продолжают направлять на Украину военную технику, а также оказывать экономическую и гуманитарную поддержку Киеву. Как пояснил Столтенберг, члены альянса готовы передать ВСУ тяжёлые вооружения и системы дальнего радиуса действия.
Ранее генсек НАТО заявил, что альянс поддержит киевский режим, если тот согласится пойти на территориальные уступки в ходе переговоров с РФ.
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Весь танковый батальон уничтожен, поставленная Украине военная техника может закончиться уже скоро.