Верещук: в Киеве не ждут "ярких заявлений" от европейских лидеров

Министр реинтеграции Украины Ирина Верещук сообщила, что в Киеве не ждут "ярких заявлений" в результате встречи президента Незалежной Владимира Зеленского с лидерами Италии, Франции и Германии.

Однако Верещук подчеркнула, что несмотря на невысокие ожидания, встреча всё равно носит "исторический характер".

"Я не уверена, что после встречи будут какие-то яркие заявления, но независимо от того, чем она закончится, это будет историческая встреча, которая проложит путь либо к более сильной Европе, либо к более сильной Украине", — пояснила министр.

Верещук уточнила, что европейским лидерам нужно задать два фундаментальных вопроса:

как прекратить спецоперацию на Украине,

как открыть путь Киеву в Евросоюз.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что на Украину прибыли премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, чтобы встретиться с лидером Незалежной Владимиром Зеленским.