Антироссийские санкции создают экономические проблемы как для РФ, так и для стран, которые их вводят. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В интервью РИА Новости он отметил, что государства, принимающие ограничительные меры в отношении России, уже сталкиваются со сложностями. По его мнению, эти проблемы усилятся в обозримой перспективе.
"Здесь уже всем становится очевидно, что подобные санкции и ограничения — это обоюдоострое оружие", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Ранее Песков сообщил, что попытки США "задушить" Россию с помощью санкционного давления не срабатывают.
16 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала количество западных санкций, утверждённых против РФ. Как пояснила дипломат, в общей сложности Запад принял свыше 10 тысяч ограничений "против всего и всех без разбору".
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