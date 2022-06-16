Песков: санкции оказались обоюдоострым оружием для России и тех, кто их вводит

Антироссийские санкции создают экономические проблемы как для РФ, так и для стран, которые их вводят. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В интервью РИА Новости он отметил, что государства, принимающие ограничительные меры в отношении России, уже сталкиваются со сложностями. По его мнению, эти проблемы усилятся в обозримой перспективе.

"Здесь уже всем становится очевидно, что подобные санкции и ограничения — это обоюдоострое оружие", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков сообщил, что попытки США "задушить" Россию с помощью санкционного давления не срабатывают.

16 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала количество западных санкций, утверждённых против РФ. Как пояснила дипломат, в общей сложности Запад принял свыше 10 тысяч ограничений "против всего и всех без разбору".