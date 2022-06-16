Представитель Кремля Дмитрий Песков оценил политику американских властей в отношении России. Курс США пресс-секретарь президента нашей страны назвал "жёстким".
"Не принималось (таких жёстких решений. — Прим. ред.) даже во время холодной войны", — подчеркнул Песков, слова которого приводит РИА Новости.
Вместе с этим представитель администрации российского лидера отметил, что Вашингтон не действовал так радикально против других стран. Также пресс-секретарь указал на первую в истории экономическую войну, которую американские политики начали в отношении РФ.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад ввёл "астрономическое" число антироссийских санкций. По данным дипломата, чиновники объявили свыше 10 тысяч ограничений.
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