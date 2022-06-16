Novinky.cz: Чехия ограничит "спонсорство" для украинских беженцев

Чешское правительство ужесточило правила выплаты пособий украинским беженцам. Так, согласно информации, теперь в категорию "спонсируемых" граждан Незалежной не попадут те, кто уже получил ряд "дотаций".

Речь идёт о единовременной выплате в пять тысяч крон (Около 200 евро. — Прим. ред.)

"Гуманитарное пособие не будет выплачиваться в тех случаях, если беженцы получили от государства бесплатное жильё, питание и тому подобное. Также рассмотрят вопрос о том, проживают ли зарегистрированные в Чехии беженцы", — цитирует заявление чешских властей Novinky.cz.

Кроме того, подобные действия необходимы, чтобы сократить поток "дотационных туристов", которые приезжают в Чехию, получают пособие и покидают страну.