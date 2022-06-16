Reuters: Байден объявил о поставке на Украину двух БРК Harpoon

Украина требует от США и других стран Запада скорейших поставок оружия из-за усиления давления со стороны ВС РФ.

Президент США Джо Байден анонсировал поставку на Украину военной помощи на общую сумму 1 млрд долларов. Помимо артиллерийских ракет, гаубиц и боеприпасов, на вооружение ВСУ будут отправлены береговые ракетные комплексы Harpoon.

"Соединенные Штаты предоставляют Украине дополнительные артиллерийские и береговые средства обороны, а также боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем", — цитирует Reuters слова Байдена.

Источник сообщает, что в последний пакет военной помощи для Украины включены 18 гаубиц, 36 тыс. боеприпасов к ним, две системы береговой обороны Harpoon, артиллерийские ракеты и прочее вооружение. Пентагон также намерен финансировать обучение военных.