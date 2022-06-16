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The New York Times: НАТО не даст Киеву нового оружия, его сразу захватят русские

Мир

Главы оборонных ведомств стран-членов НАТО провели очередную встречу на немецкой военной базе Рамштайн. Согласно итогам саммита, Киев получит оружие, но не всё.

The New York Times: НАТО не даст Киеву нового оружия, его сразу захватят русские

Соединённые Штаты и их европейские союзники поставят Украине дополнительное вооружение, но киевские власти хотят большего, сообщает издание The New York Times.

Североатлантический Альянс продолжает декларировать полную поддержку Украины и обещает помочь с оружием.

"Но обещание оружия и его поставка — разные вещи", — уточняется в материале.

Западные страны уже истощили свои арсеналы, а мгновенно возобновить запасы на складах не представляется возможным. Все пути поставки вооружения для Украины сейчас находятся под прицелом российских высокоточных ракет, то есть оно может попросту не добраться до адресата.

Новейших систем Киеву точно не видать: российские войска постоянно захватывают иностранное вооружение, а НАТО не может допустить, чтобы русские завладели чувствительными технологиями.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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