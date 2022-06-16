WELT: немцы рисуют мрачный газовый сценарий — высокие цены и холод в домах

В связи с ограничением поставок газа из России президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер призвал снизить требования к арендодателям и владельцам частных компаний в отоплении. По его словам, немцы не смогут оплачивать тепло и их ждёт "холодная" зима.

Как подчеркнул Мюллер, закон обязывает арендодателей и частные компании поддерживать температуру в домах и офисах не ниже 20-22 градуса по Цельсию, что на фоне нехватки топлива и высоких цен ударит по их карману.

"Цены на газ для частных домовладений уже многократно выросли по сравнению с довоенным периодом. Для арендаторов может быть неприятный сюрприз, если должны быть выплачены высокие долги. Это может быстро превысить тысячу евро, ударные волны прокатятся по стране", — цитирует Мюллера WELT.

Как подчеркнул Мюллер, если не разработать механизм, который бы сгладил ситуацию, то немцев ждёт "мрачный сценарий" на предстоящую зиму.